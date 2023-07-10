Полицейским, проигнорировавшим вызов об убийстве Веры Пехтелевой, вынесли приговоры

Заводской районный суд Кемерова признал виновными в халатности пятерых сотрудников полиции по делу о резонансном убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Об этом сообщает Прокуратура Кемеровской области.

Им назначены сроки от одного до двух лет условно. Также фигуранты лишены права занимать определённые должности. Кроме того, удовлетворён иск о взыскании с МВД России компенсации морального вреда потерпевшим по одному миллиону рублей каждому.

Вину в совершении преступления сотрудники полиции не признали. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Суд и следствие установили, что 14 января 2020 года дежурные кемеровского УМВД и отдела полиции "Ленинский" получили несколько сообщений от жителей общежития по проспекту Ленинградскому о том, что из соседней комнаты доносятся крики, просьбы о помощи и слышны удары. Однако вызовы они проигнорировали и не направили сотрудников на помощь девушке. Спустя более чем полтора часа соседи вскрыли дверь в комнату и обнаружили студентку мёртвой.