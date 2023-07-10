В России намерены вдвое увеличить минимальный размер оплаты труда

К 2030 году минимальный размер оплаты труда может увеличиться вдвое по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда и Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН).

"Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума", — говорится в материале.

В ЦЭМИ РАН посчитали, что на увеличение МРОТ в два раза к 2030 году необходимо примерно 2,4 триллиона рублей. Эта мера поможет сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост страны.