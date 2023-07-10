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10 июля, 04:35

Релейный шкаф рядом с ж/д путями сожгли в Орловской области, преступника ищут

SHOT: Неизвестные подожгли релейный шкаф рядом с ж/д путями в Орловской области

Неизвестные подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями в Орловской области. Сейчас диверсантов ищут, пишет телеграм-канал SHOT.

Всë произошло поздно вечером 9 июля на перегоне между станциями Орëл-2 и Кромская. Шкаф вскрыли и подожгли, он выгорел полностью вместе со всем внутренним оборудованием. Прибывшие на место полицейские нашли там окурок, пару перчаток и следы автомобильных покрышек.

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Ранее Лайф писал, что неизвестный попытался сжечь релейные шкафы на ж/д в Подмосковье, но попал впросак. Попытка поджога произошла на перегоне между Нахабином и Аникеевкой.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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