Релейный шкаф рядом с ж/д путями сожгли в Орловской области, преступника ищут

Неизвестные подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями в Орловской области. Сейчас диверсантов ищут, пишет телеграм-канал SHOT.

Всë произошло поздно вечером 9 июля на перегоне между станциями Орëл-2 и Кромская. Шкаф вскрыли и подожгли, он выгорел полностью вместе со всем внутренним оборудованием. Прибывшие на место полицейские нашли там окурок, пару перчаток и следы автомобильных покрышек.