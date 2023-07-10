Конгрессвумен Грин: Американцы могут погибнуть в войне с Россией из-за Байдена

Политическая позиция президента США Джо Байдена по украинскому конфликту может привести к гибели американцев в войне с Россией. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры", — написала политик в "Твиттере", задавшись вопросом, неужели американским сыновьям и дочерям "придётся погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне".

Грин также добавила, что граждане Штатов не желают разжигать войну с Россией и что США нужно в первую очередь сосредоточиться на внутренних проблемах.