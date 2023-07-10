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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 06:24
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Маск предрёк Киеву печальное будущее из-за провала контрнаступа

Маск: Украина может потерять больше территорий в случае провала контрнаступления

В случае провала своего контрнаступления Украина может потерять ещё больше территорий, заявил американский предприниматель Илон Маск.

"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории", — написал он в своём твиттер-аккаунте.

Более того, добавил Маск, Россия могла бы выиграть у Украины "войну на истощение", так как её население больше в четыре раза.

Маск задался вопросом после выделения США нового пакета военной помощи Украине
Маск задался вопросом после выделения США нового пакета военной помощи Украине

Ранее Илон Маск оценил статью американского инвестора Дэвида Сакса, который заявил о провале контратаки ВСУ и скором поражении США на Украине. По его словам, "с каждым днём становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Гендиректор Tesla и SpaceX прокомментировал публикацию двумя словами.

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Michel Euler / AP / TASS

Матвей Константинов
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