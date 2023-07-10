Маск предрёк Киеву печальное будущее из-за провала контрнаступа

В случае провала своего контрнаступления Украина может потерять ещё больше территорий, заявил американский предприниматель Илон Маск.

"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории", — написал он в своём твиттер-аккаунте.

Более того, добавил Маск, Россия могла бы выиграть у Украины "войну на истощение", так как её население больше в четыре раза.