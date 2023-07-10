Маск предрёк Киеву печальное будущее из-за провала контрнаступа
Маск: Украина может потерять больше территорий в случае провала контрнаступления
В случае провала своего контрнаступления Украина может потерять ещё больше территорий, заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории", — написал он в своём твиттер-аккаунте.
Более того, добавил Маск, Россия могла бы выиграть у Украины "войну на истощение", так как её население больше в четыре раза.
Ранее Илон Маск оценил статью американского инвестора Дэвида Сакса, который заявил о провале контратаки ВСУ и скором поражении США на Украине. По его словам, "с каждым днём становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Гендиректор Tesla и SpaceX прокомментировал публикацию двумя словами.
Michel Euler / AP / TASS