Пушилин: Ситуация на линии фронта в ДНР остаётся сложной, но контролируемой

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела на линии соприкосновения в республике. По его словам, ситуация остаётся сложной, однако российские военные её контролируют.

"Ситуация на протяжении всей линии фронта остаётся сложной, но полностью контролируемой", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Так, по словам Пушилина, на Южно-Донецком и Угледарском направлениях пока нет существенных изменений, противник продолжает попытки отбить позиции ВС России, однако все они остаются тщетными.

"Наоборот, есть улучшения позиций наших ребят", — уточнил врио главы ДНР.