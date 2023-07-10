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Опубликовано 10 июля 2023, 06:49

Пушилин: Ситуация на линии фронта в ДНР остаётся сложной, но контролируемой

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела на линии соприкосновения в республике. По его словам, ситуация остаётся сложной, однако российские военные её контролируют.

"Ситуация на протяжении всей линии фронта остаётся сложной, но полностью контролируемой", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Так, по словам Пушилина, на Южно-Донецком и Угледарском направлениях пока нет существенных изменений, противник продолжает попытки отбить позиции ВС России, однако все они остаются тщетными.

"Наоборот, есть улучшения позиций наших ребят", — уточнил врио главы ДНР.

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Ранее советник Пушилина Ян Гагин опроверг сообщения о переходе Клещеевки под контроль ВСУ. По его словам, эту информацию разгоняет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Николь Вербер
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