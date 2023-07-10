Российские гребцы отказались осуждать СВО и теперь не поедут на чемпионат мира

Российские гребцы не поедут на молодёжный чемпионат мира в болгарском Пловдиве из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов с осуждением спецоперации, сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. По его словам, Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась вносить в документ коррективы.

"В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет", — рассказал он ТАСС.

По его словам, ФГСР предлагала коллегам изменить текст документа, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта. В частности, речь идёт о пунктах, связанных с позицией атлетов по спецоперации на Украине. Как отметил Свирин, "это политика, а не спорт".

Молодёжный чемпионат мира по гребному спорту пройдёт в болгарском Пловдиве с 19 по 23 июля.