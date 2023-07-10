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10 июля, 08:06

Разведка узнала об указании Госдепа американским СМИ по событиям вокруг России

Нарышкин: Госдеп дал СМИ указания по извращённому освещению событий вокруг РФ

Госдепартамент США в июне направил крупнейшим американским медиахолдингам — AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company — указания по "извращённому отражению событий вокруг России". Об этом узнала Служба внешней разведки России.

"Госдепартамент США окончательно превратился в предсказанное Джорджем Оруэллом "Министерство правды" и фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить",  заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

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А ранее Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке и потери позиций США в данном регионе. По его словам, в Сирии продолжается стабилизация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растёт, а авторитет США, наоборот, резко падает. По его словам, в Госдепе всю вину возложили на Москву.

Обложка ©

Getty Images / Celal Gunes

Александра Вишнякова
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