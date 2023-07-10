Дава ушёл из "Дома-2"

Российский рэпер и блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) покинул пост ведущего реалити-шоу "Дом-2", которое с 2021 года выходит на телеканале "Ю". 9 июля прошло прощальное "лобное".

Так, вчера вечером ведущий попрощался со всеми участниками проекта и полюбившими его зрителями. Для многих уход Давы оказался сюрпризом и шокировал, некоторые даже поспешили опубликовать посты в сетях. Например, житель "поляны" Илья Баженов пожелал артисту всего наилучшего. Также отдельно с Давой попрощалась и 35-летняя участница шоу Либерж Кпадону.

"Он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше", — написала она.