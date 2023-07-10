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10 июля, 08:53

Дава ушёл из "Дома-2"

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" блогер Дава покинул проект

<p>Давид Манукян (Дава). Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Давид Манукян (Дава). Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский рэпер и блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) покинул пост ведущего реалити-шоу "Дом-2", которое с 2021 года выходит на телеканале "Ю". 9 июля прошло прощальное "лобное".

Так, вчера вечером ведущий попрощался со всеми участниками проекта и полюбившими его зрителями. Для многих уход Давы оказался сюрпризом и шокировал, некоторые даже поспешили опубликовать посты в сетях. Например, житель "поляны" Илья Баженов пожелал артисту всего наилучшего. Также отдельно с Давой попрощалась и 35-летняя участница шоу Либерж Кпадону.

"Он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше", — написала она.

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DAVA — бывший возлюбленный известной российской певицы Ольги Бузовой, которая тоже когда-то вела телепроект "Дом-2". Артистка появлялась в кадре в роли телеведущей почти 17 лет, однако в мае 2021 года её место занял Давид. Кстати, недавно он даже "слизал" половину клипа у своей бывшей, выставив себя на смех перед всем Интернетом.

Николь Вербер
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