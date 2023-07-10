Муж найденной мёртвой на Урале 18-летней девушки написал ей пронзительное послание

Муж найденной мёртвой в лесу в Свердловской области 18-летней Анастасии написал ей трогательное послание. Своё обращение Владимир опубликовал в одной из социальных сетей. Он удалил с личной страницы все фотографии с погибшей.

"Любимая, прости меня, что вовремя не прислушался к тебе, прости меня за всё... Помню! Люблю! Скорблю!" — написал мужчина.