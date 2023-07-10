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10 июля, 08:50

Муж найденной мёртвой на Урале 18-летней девушки написал ей пронзительное послание

Муж найденной мёртвой на Урале 18-летней девушки попросил у неё прощения

<p>Найденная мёртвой жительница Буланаша Анастасия. Обложка © "Лиза алерт"</p>

Найденная мёртвой жительница Буланаша Анастасия. Обложка © "Лиза алерт"

Муж найденной мёртвой в лесу в Свердловской области 18-летней Анастасии написал ей трогательное послание. Своё обращение Владимир опубликовал в одной из социальных сетей. Он удалил с личной страницы все фотографии с погибшей.

"Любимая, прости меня, что вовремя не прислушался к тебе, прости меня за всё... Помню! Люблю! Скорблю!" написал мужчина.

Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

Напомним, Анастасия Евдокимова из посёлка Буланаш Артёмовского района Свердловской области пропала 30 июня. Перед этим она поругалась с мужем. Позже её тело нашли в лесу. Идентифицировать молодую мать удалось по татуировкам в виде поцелуя, колобка с ножом и другим приметам. По предварительным данным, смерть не носила насильственный характер. У девушки остался двухлетний сын.

Матвей Константинов
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