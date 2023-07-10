Смертельно опасный грибок нашли у бродячих псов в Индии

Учёные обнаружили у бродячих собак в Индии грибок Candida auris, который устойчив к лекарствам. Результаты исследования научных сотрудников университета Дели и канадского университета Макмастера публикует Hindu.

"Бездомные собаки, живущие во всех частях мира, могут действовать как переносчики для передачи грибка другим животным и людям", — заявил один из учёных.

В ходе исследования эксперты проанализировали образцы кожи и ушные мазки 87 собак из приюта в Дели. У 52 из них были обнаружены хронические кожные заболевания, а 35 оказались домашними животными, которых лечили от незначительных желудочно-кишечных и мочевых инфекций, их состояние не было связано с исследуемым возбудителем.

"В нашем отчёте впервые задокументировано выделение живой культуры C. auris из животного источника. В целом у четырёх из 87 собак (4,5%) были обнаружены признаки инфекции или колонизации C. auris в ухе и на поверхности кожи", — говорится в исследовании.

Как уточняется в журнале, Candida auris — это вид грибка, который растёт в виде дрожжей и является одним из немногих видов рода Candida, вызывающих кандидоз у людей. Чаще всего им заражаются больные с ослабленным иммунитетом, помещённые в медучреждения.

"Мы должны проявлять осторожность при наблюдении за собаками, другими домашними животными и дикими животными в регионах, где данный грибок является эндемичным", — добавили авторы исследования.