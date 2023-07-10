Древние люди были каннибалами, доказали учёные

Учёные из Национального музея естественной истории при Смитсоновском университете в США утверждают, что нашли старейшее доказательство каннибализма среди гомининов — предков современных людей. Результаты их работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

На останках, обнаруженных в Кении, исследователи нашли оставленные каменным оружием порезы. Палеоантрополог Бриана Побинер, изучавшая кость, направила её слепок своему коллеге Майклу Панту из Колорадского университета в США. Он сравнил найденные следы с имеющимися у него в базе и пришёл к выводу, что девять из одиннадцати порезов были сделаны человеком.

Таким образом, считает Побинер, предки человека начали употреблять в пищу себе подобных ещё 1,45 миллиона лет назад — значительно раньше, чем считалось до этого.

"Есть много других примеров того, как виды из эволюционного древа человека употребляли друг друга в пищу, но эти останки подтверждают, что родственники нашего вида начали поедать друг друга ради выживания куда раньше, чем считалось до сего момента", — заявила она.