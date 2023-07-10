ФСБ подключили к проверке Веры Полозковой из-за слов о "пивке" за украинских диверсантов

Проверкой в отношении сбежавшей из-за СВО поэтессы Веры Полозковой на предмет "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности" (cтатья 205.2 УК РФ) займётся ФСБ, она будет касаться реакции блогерши на подрыв машины Захара Прилепина. Соответствующий документ Генпрокуратуры опубликовала председатель Комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская в своём телеграм-канале.

"Обращение направлено по подведомственности в ФСБ для проверки изложенных доводов и информирования Вас о результатах", — сказано в ответе ведомства на запрос парламентария.

Как уже сообщал Лайф, поводом для проверки Полозковой послужило недавнее интервью, в котором она рассказывает, как отреагировала на подрыв машины Прилепина. В ответ на вопрос, выпила ли поэтесса шампанского после новости о покушении на писателя, она сказала: "Недотянули до шампанского. Максимум пивко". Полозкову просили признать иностранным агентом, а также проверить на предмет спонсирования ВСУ, призывов к совершению терактов и дискредитации ВС РФ.