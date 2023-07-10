Трихолог поделилась хитростями, которые помогут при "волосяном ожирении"

Волосы загрязняются не только от внешних факторов, но и за счёт выработки кожей сала. Жир смешивается с роговыми чешуйками, и кожа забивается, поэтому волосы становятся грязными, липкими и обретают неприятный запах. Как бороться с жирностью волос, Лайфу рассказала трихолог, дерматовенеролог, косметолог Людмила Егжина.

"Продукция сальных желёз может быть настолько повышена, что уже через несколько часов после мытья человек чувствует некий дискомфорт и грязность волос", — отметила врач.

В первую очередь нужно нормализовать себорегуляцию сальных желёз, сказала Егжина. Выработку сала "подстёгивает" гормон тестостерон, поэтому проблема грязных волос ярко выражена у мальчиков-подростков, но может встречаться и у женщин. Притупить активное выделение жира помогут препараты, которые регулируют работу сальных желёз.

"Чаще всего мы назначаем цинкосодержащие препараты: это "Цинктерал", "Цинкит". Либо средства для наружного применения — кислоты, молочная кислота, пилинги. Они наносятся на волосистую часть кожи головы. Поверхностное очищение — это мытьё головы, а глубокое очищение — это пилинги. За счёт глубокого очищения кожа головы дольше остаётся в комфортном состоянии и волос медленнее загрязняется", — объяснила специалист.

Главный компонент пилинга — не скраб, а молочная или миндальная кислота, поскольку именно кислоты работают с сальными протоками.

"Чтобы не провоцировать дополнительную работу сальных желёз, мы рекомендуем исключить жирную пищу и чаще мыть голову. При жирной коже мытьё головы два-три раза в неделю не подходит. Ежедневное мытьё волос либо раз в неделю обязательно очищающим пилингом, чтобы дать пролонгацию глубокого очищения", — заключила трихолог.