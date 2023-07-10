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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 09:55
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Возвращение жителей белгородского приграничья в свои дома отложено из-за обострения ситуации

Губернатор Гладков: Возвращение шебекинцев в свои дома из ПВР отложено на неделю

Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения в свои дома в связи со сложной оперативной обстановкой перенесли на неделю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Неделю мы паузу сделаем. Если обстановка будет спокойная, вернёмся к возвращению жителей из ПВР через неделю", рассказал Гладков на совещании с чиновниками.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что во избежание риска для жизни и здоровья людей необходимо внимательно отслеживать изменения оперативной обстановки. Также он отметил сложность ситуации и невозможность дать какие бы то ни было гарантии безопасности людям из-за постоянных обстрелов ВСУ.

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Напомним, утром 8 июля Гладков объявил о приостановке восстановления Шебекина и возвращения в город жителей из-за ночного обстрела украинских военных. Тогда он не озвучил срок, на который будет отложено возвращение шебекинцев домой.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Юрий Лысенко
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