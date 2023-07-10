Возвращение жителей белгородского приграничья в свои дома отложено из-за обострения ситуации

Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения в свои дома в связи со сложной оперативной обстановкой перенесли на неделю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Неделю мы паузу сделаем. Если обстановка будет спокойная, вернёмся к возвращению жителей из ПВР через неделю", — рассказал Гладков на совещании с чиновниками.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что во избежание риска для жизни и здоровья людей необходимо внимательно отслеживать изменения оперативной обстановки. Также он отметил сложность ситуации и невозможность дать какие бы то ни было гарантии безопасности людям из-за постоянных обстрелов ВСУ.