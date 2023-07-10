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10 июля, 09:57
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ФСБ раскрыла незаконную схему въезда в Россию украинцев с выдуманными диагнозами

ФСБ: Задержано руководство частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе руководителей и сотрудников частной клиники, которые подозреваются в выдаче фиктивных справок-приглашений, по которым свыше 150 граждан Украины смогли въехать в Россию. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

"... Задержаны граждане Российской Федерации, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких заболеваний въезжавшие в Россию украинцы не имели и лечение им не требовалось. По данным ФСБ, в дальнейшем более 150 прибывших в РФ человек незаконно встали на миграционный учёт в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Сколько именно человек задержано, не уточняется.

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала в Симферополе украинского агента, подорвавшего железнодорожные пути в Крыму. Им оказался россиянин 1998 года рождения.

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Shutterstock

Никита Никонов
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