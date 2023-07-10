ФСБ раскрыла незаконную схему въезда в Россию украинцев с выдуманными диагнозами

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе руководителей и сотрудников частной клиники, которые подозреваются в выдаче фиктивных справок-приглашений, по которым свыше 150 граждан Украины смогли въехать в Россию. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

"... Задержаны граждане Российской Федерации, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких заболеваний въезжавшие в Россию украинцы не имели и лечение им не требовалось. По данным ФСБ, в дальнейшем более 150 прибывших в РФ человек незаконно встали на миграционный учёт в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Сколько именно человек задержано, не уточняется.