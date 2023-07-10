"Одноклассники" бесплатно помогут блогерам снять авторские шоу

"Мы постоянно работаем над повышением качества контента в ОК с фокусом на самых популярных увлечениях наших пользователей. Только за последний год на платформе появились сотни уникальных авторов и оригинальный контент от соцсети. Теперь мы хотим помочь блогерам на нашей платформе запустить собственные эксклюзивные проекты", — объяснил Томилов, отметив, что команда профессионалов даст авторам возможность избежать ошибок в своих шоу.

Бесплатно реализовать свои проекты на платформе смогут те авторы, которые лучше всех придумают, опишут и защитят свои оригинальные идеи в рамках конкурса. Отбор будет проводить в несколько этапов профессиональное жюри, состоящее из сотрудников команды ОК и компаний, которые специализируются на создании профессионального контента. Премьеры победителей пройдут до конца 2023 года эксклюзивно в "Одноклассниках". К участию в конкурсе будут допущены все блогеры, у которых на момент подачи заявки будет зарегистрирована группа в ОК. Заявки принимаются до 15 августа. Помогать авторам будет команда CTRL+M — Digital, за плечами которой опыт создания более чем 200 выпусков шоу разных форматов и помощи в развитии творчества десятков блогеров. Среди известных проектов телевизионные шоу "Пацанки" и "Адский шеф", а также контент ютуб-каналов "Пушка", "Пинк Шугар", "Зожнутые" и многие другие.