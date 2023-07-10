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10 июля, 10:31

Огромные буквы Z появились на машинах с украинскими номерами в Вене

Полиция Вены расследует случаи нанесения букв Z на авто с украинскими номерами

Полиция Вены расследует несколько случаев нанесения букв Z на машины с украинскими номерами в прошедшую субботу, рассказали в ведомстве порталу ORF. О произошедшем также проинформировали государственное управление по защите конституции и борьбе с терроризмом.

  • Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier
    Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier
  • Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier
    Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier

Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier

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"На сегодняшний день ведётся расследование шести случаев по подозрению в порче имущества", — заявил представитель полиции.

На опубликованных в Сети кадрах — те самые автомобили с огромными красными литерами. По всей видимости, буквы наносились со всех сторон, даже на капоты.

  • Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier
    Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier
  • Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier
    Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier

Машины с украинскими номерами, на которые нанесли буквы Z. Фото © Twitter / Tanja Maier

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Ранее Лайф писал, что сербское население непризнанного Косова начало использовать букву Z как знак сопротивления НАТО. В частности, они изрисовали литерой один из автомобилей военных, на котором также расположен флаг США.

Жителя Германии оштрафовали на 2250 евро за выбритые на голове буквы Z

Жителя Германии оштрафовали на 2250 евро за выбритые на голове буквы Z

Обложка ©

Twitter / Tanja Maier

Матвей Константинов
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