Огромные буквы Z появились на машинах с украинскими номерами в Вене

Полиция Вены расследует несколько случаев нанесения букв Z на машины с украинскими номерами в прошедшую субботу, рассказали в ведомстве порталу ORF. О произошедшем также проинформировали государственное управление по защите конституции и борьбе с терроризмом.





"На сегодняшний день ведётся расследование шести случаев по подозрению в порче имущества", — заявил представитель полиции.

На опубликованных в Сети кадрах — те самые автомобили с огромными красными литерами. По всей видимости, буквы наносились со всех сторон, даже на капоты.



