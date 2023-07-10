Огромные буквы Z появились на машинах с украинскими номерами в Вене
Полиция Вены расследует случаи нанесения букв Z на авто с украинскими номерами
Полиция Вены расследует несколько случаев нанесения букв Z на машины с украинскими номерами в прошедшую субботу, рассказали в ведомстве порталу ORF. О произошедшем также проинформировали государственное управление по защите конституции и борьбе с терроризмом.
"На сегодняшний день ведётся расследование шести случаев по подозрению в порче имущества", — заявил представитель полиции.
На опубликованных в Сети кадрах — те самые автомобили с огромными красными литерами. По всей видимости, буквы наносились со всех сторон, даже на капоты.
Ранее Лайф писал, что сербское население непризнанного Косова начало использовать букву Z как знак сопротивления НАТО. В частности, они изрисовали литерой один из автомобилей военных, на котором также расположен флаг США.
Twitter / Tanja Maier