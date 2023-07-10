Кремль рассчитывает получить от Турции разъяснения по передаче главарей "Азова" Украине

"Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем это принимать во внимание, ещё раз повторяю, при следующих договоренностях", — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова" и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения конфликта.