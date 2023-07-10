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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 10:23
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Кремль рассчитывает получить от Турции разъяснения по передаче главарей "Азова" Украине

Песков: Рассчитываем получить от Турции разъяснения о передаче главарей "Азова"

Российская стороны рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей "Азова"*. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем это принимать во внимание, ещё раз повторяю, при следующих договоренностях", сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова" и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения конфликта.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Александр Юнашев
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