Песков предупредил об "очень и очень негативных последствиях" вступления Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО будет иметь "очень и очень негативные последствия" для европейской безопасности и потребует "понятной реакции" от российской стороны. Об этом предупредил в беседе с журналистами в понедельник, 10 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью и угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твёрдой реакции", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сейчас ведутся весьма оживлённые дискуссии среди стран – членов альянса, тем более в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

"Киевский режим пытается оказывать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии этого саммита продемонстрировали свою солидарность по этому вопросу", — добавил он.