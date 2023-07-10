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10 июля, 10:34

Песков предупредил об "очень и очень негативных последствиях" вступления Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО будет иметь "очень и очень негативные последствия" для европейской безопасности и потребует "понятной реакции" от российской стороны. Об этом предупредил в беседе с журналистами в понедельник, 10 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью и угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твёрдой реакции", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сейчас ведутся весьма оживлённые дискуссии среди стран – членов альянса, тем более в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

"Киевский режим пытается оказывать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии этого саммита продемонстрировали свою солидарность по этому вопросу", добавил он.

НАТО выбирает между двумя вариантами будущего Украины, узнали СМИ

НАТО выбирает между двумя вариантами будущего Украины, узнали СМИ

Ранее Лайф рассказывал, что в НАТО в срочном порядке перед саммитом, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе, согласовывают гарантии безопасности для Украины. Как выяснили СМИ, речь идёт о том, что Киев ещё долго будут финансировать, оснащать армию и обучать военных. При этом каждое из заинтересованных государств на двусторонней основе определит с украинской стороной свои обязательства.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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