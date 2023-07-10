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10 июля, 12:11
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В России замерили скорость мобильного интернета и выявили лидера

<p>В России замерили скорость мобильного интернета. Обложка © ТАСС / Олег Елков</p>

В России замерили скорость мобильного интернета. Обложка © ТАСС / Олег Елков

В России замерили скорость мобильного интернета: для этого международная компания Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн устройств. Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучили наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь.

Выяснилось, что лидерство сохранил МегаФон (по покрытию сети — второй год подряд, а по скорости мобильного интернета — седьмой). Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с.

Стало известно, кто обеспечил самую высокую скорость мобильного интернета на БКЛ

Стало известно, кто обеспечил самую высокую скорость мобильного интернета на БКЛ

Кстати, ранее мобильный оператор назвал тройку самых популярных мессенджеров у жителей Москвы. В топ вошли Telegram, WhatsApp и Viber, при этом первый продолжает наращивать своё лидерство. Из интересных тенденций — москвичи всё чаще выбирают мессенджеры именно для звонков.

Александра Вишнякова
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