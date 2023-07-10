В России замерили скорость мобильного интернета и выявили лидера

В России замерили скорость мобильного интернета: для этого международная компания Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн устройств. Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучили наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь.

Выяснилось, что лидерство сохранил МегаФон (по покрытию сети — второй год подряд, а по скорости мобильного интернета — седьмой). Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с.