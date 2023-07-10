Баста не успел на самолёт и отменил концерт на Кипре

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, перенёс на август концерт, который должен был состояться 9 июля в городе Лимасол на Кипре.

Рэпер Баста сообщил об отмене концерта на Кипре. Видео © Telegram / Баста

"Концерт Басты на Кипре переносится на конец августа! Дата концерта будет сообщена позже. Все билеты действительны!" — написал он в своём телеграм-канале.

Перенос концерта музыкант объяснил проблемами с перелётом. По словам Басты, его рейс задержали, из-за чего он просто не успел на единственный самолёт.