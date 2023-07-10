Баста не успел на самолёт и отменил концерт на Кипре
Баста сообщил об отмене концерта в Лимасоле на Кипре из-за проблем с перелётом
Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, перенёс на август концерт, который должен был состояться 9 июля в городе Лимасол на Кипре.
Рэпер Баста сообщил об отмене концерта на Кипре. Видео © Telegram / Баста
"Концерт Басты на Кипре переносится на конец августа! Дата концерта будет сообщена позже. Все билеты действительны!" — написал он в своём телеграм-канале.
Перенос концерта музыкант объяснил проблемами с перелётом. По словам Басты, его рейс задержали, из-за чего он просто не успел на единственный самолёт.
За прошедшие месяцы концерты Басты отменялись уже несколько раз. Например, мартовское шоу в Новокузнецке было перенесено на сентябрь, а 25 июня отменили концерт в Красноярске. Кроме того, 27 и 29 июня концерты должны были пройти в Иркутске и Хабаровске, однако тоже не состоялись.
ТАСС / Сергей Фадеичев