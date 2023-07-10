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10 июля, 10:54

Пассажирка умерла на борту самолёта Москва – Ереван

Женщина умерла на борту пассажирского самолёта, летевшего из Москвы в Ереван в ночь на 10 июня, сообщает пресс-служба МВД Армении.

"10 июля в 01:15 [00:15 мск] в пункт авиационной безопасности аэропорта Звартноц поступило сообщение, что пассажирке рейса Москва – Ереван Амалии П. 1963 г. р. стало плохо, после чего наступила её биологическая смерть", уточнили в министерстве обстоятельства гибели женщины.

После поступления сообщения в аэропорт была направлена оперативно-следственная группа. В МВД добавили, что следов насилия на теле погибшей пассажирки обнаружено не было, ведётся следствие.

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А ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области. На его борту находилось пять человек, никто из них не пострадал.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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