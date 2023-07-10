Пассажирка умерла на борту самолёта Москва – Ереван

Женщина умерла на борту пассажирского самолёта, летевшего из Москвы в Ереван в ночь на 10 июня, сообщает пресс-служба МВД Армении.

"10 июля в 01:15 [00:15 мск] в пункт авиационной безопасности аэропорта Звартноц поступило сообщение, что пассажирке рейса Москва – Ереван Амалии П. 1963 г. р. стало плохо, после чего наступила её биологическая смерть", — уточнили в министерстве обстоятельства гибели женщины.

После поступления сообщения в аэропорт была направлена оперативно-следственная группа. В МВД добавили, что следов насилия на теле погибшей пассажирки обнаружено не было, ведётся следствие.