До 275 человек потеряла украинская армия на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 10 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника — целый склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Он был уничтожен в районе Торецка.

"В ходе боевых действий уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, один танк и четыре автомобиля", — сказал Конашенков.