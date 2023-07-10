Суточные потери личного состава ВСУ на Донецком направлении исчисляются сотнями
Генерал-лейтенант Конашенков: Потери ВСУ на Донецком направлении — до 275 человек
До 275 человек потеряла украинская армия на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 10 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди других потерь противника — целый склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Он был уничтожен в районе Торецка.
"В ходе боевых действий уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, один танк и четыре автомобиля", — сказал Конашенков.
Ранее советник Пушилина Ян Гагин опроверг сообщения о переходе Клещеевки под контроль ВСУ. По его словам, эту информацию разгоняет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).
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