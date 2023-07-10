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10 июля, 12:18

В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию

В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны

На Украине объявили о скором проведении принудительной эвакуации населения из пятикилометровой приграничной зоны в Сумской области. Об этом заявил глава региональной военной администрации Владимир Артюх.

Уточняется, что это решение принято из-за усилившейся работы ВС РФ по итогам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин региона.

"Советом обороны Сумской области было принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации. Проводится системная подготовительная работа", заявили в администрации.

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Напомним, ВСУ систематически используют приграничные районы Сумской области для обстрелов территории России. Так, 28 июня украинские военнослужащие атаковали сразу несколько населённых пунктов Белгородской области, в том числе Козинку. По ней огонь вёлся из села Дмитровка сопредельной Сумщины.

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Wikipedia / Mykola Rykov

Матвей Константинов
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