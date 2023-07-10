В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию
В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны
На Украине объявили о скором проведении принудительной эвакуации населения из пятикилометровой приграничной зоны в Сумской области. Об этом заявил глава региональной военной администрации Владимир Артюх.
Уточняется, что это решение принято из-за усилившейся работы ВС РФ по итогам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин региона.
"Советом обороны Сумской области было принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации. Проводится системная подготовительная работа", — заявили в администрации.
Напомним, ВСУ систематически используют приграничные районы Сумской области для обстрелов территории России. Так, 28 июня украинские военнослужащие атаковали сразу несколько населённых пунктов Белгородской области, в том числе Козинку. По ней огонь вёлся из села Дмитровка сопредельной Сумщины.
Wikipedia / Mykola Rykov