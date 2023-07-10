Путин запретил взыскание просрочки по кредитам в новых регионах до 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ближайшие три года запрещено взыскивать с жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей долги по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Так, до 1 января 2026 года закон запрещает деятельность по возврату просроченной задолженности жителей по обязательствам, которые возникли до 30 сентября 2022 года. При этом речь идёт лишь о задолженностях перед профессиональными кредиторами. Закон не распространяется на долги между физическими лицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на задолженности за ЖКУ и по займам ИП. Закон, подписанный главой государства, вступит в силу через десять дней.