Владимир Зеленский, похоже, всерьёз воспринял заявления Запада о своей самостоятельности, но Вашингтон теперь напомнит ему о том, что с ним могут обходиться и "по-плохому". Так политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал заявление украинского лидера о том, что у Джо Байдена есть способ окончить конфликт на Украине за пять минут, если она откажется от территорий, но Киев этот способ не устраивает.

"Совершенно неожиданно для Запада оказалось, что украинская сторона всерьёз восприняла разговоры о том, что она якобы самостоятельна и может принимать решения, как считает нужным. В результате появилось большое количество публикаций на Западе, критически настроенных персонально к Зеленскому, и это отражение того, что "можно и по-плохому", — рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Похоже, ситуация отражает давление, которому сейчас закулисно подвергается Киев, считает Джаралла. Контрнаступление Украины оказалось безуспешным, ситуация обещает стать для украинцев ещё хуже, а поддержка страны Европой стремительно падает. Всё это стало сигналом для Запада готовиться к началу переговорного процесса осенью, подытожил собеседник радио Sputnik.