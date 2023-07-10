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10 июля, 13:05

В Польше призвали перейти на сторону России из-за изворотливости Зеленского и фиаско Дуды

В Польше сочли оглушительным фиаско Дуды из-за отказа Зеленского извиниться за Волынь

<p>Президенты Польши и Украины в соборе Петра и Павла. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZelenskyyUa</a></p>

Президенты Польши и Украины в соборе Петра и Павла. Обложка © Twitter / ZelenskyyUa

Польский политолог и дипломат Витольд Юраш заявил, что президент страны Анджей Дуда потерпел "дипломатическое и моральное" фиаско от украинского коллеги Владимира Зеленского, поехав в Незалежную, не дождавшись от него извинений за Волынскую резню. Об этом он рассказал в статье для Onet.

По его оценке, единственный способ обезвредить мину, заложенную под польско-украинскими отношениями, — это Украине попросить прощения. Юраш обратил внимание на твит Зеленского о "почтении памяти всех невинно погибших на Волыни". Пост лидера Незалежной он назвал ложью и доказательством "политического, дипломатического и морального поражения президента Дуды".

"Если президент Украины после всего того, что Польша и поляки сделали для Украины и украинцев, не может произнести слово "извините" и вместо этого использует фразы, которые предполагают симметричную вину обеих сторон, то речь идёт о фальсификации истории", — заметил обозреватель.

Он считает недопустимым оправдать формулу, сводящуюся к утверждению "мы квиты и можем дружить". Такой подход является поражением Дуды, уверен Юраш.

"В случае с Волынью Польша, как и почти в любом другом деле, ведёт себя не как серьёзное государство, а как эмоционально нестабильный подросток. С этой точки зрения необходимо либо безоговорочно обожать Украину, ничего от неё не требуя, либо встать на сторону России", написал в заключение дипломат.

Посол Украины удалил дерзкий пост с отказом извиняться за Волынскую резню

Посол Украины удалил дерзкий пост с отказом извиняться за Волынскую резню

Напомним, 9 июля Дуда и Зеленский прибыли в Петропавловский костёл в Луцке почтить память жертв Волынской резни в канун Кровавого воскресенья. После этого украинский лидер написал в "Твиттере" "вместе чествуем всех невинных жертв Волыни".

Андрей Бражников
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