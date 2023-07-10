В Польше призвали перейти на сторону России из-за изворотливости Зеленского и фиаско Дуды

Польский политолог и дипломат Витольд Юраш заявил, что президент страны Анджей Дуда потерпел "дипломатическое и моральное" фиаско от украинского коллеги Владимира Зеленского, поехав в Незалежную, не дождавшись от него извинений за Волынскую резню. Об этом он рассказал в статье для Onet.

По его оценке, единственный способ обезвредить мину, заложенную под польско-украинскими отношениями, — это Украине попросить прощения. Юраш обратил внимание на твит Зеленского о "почтении памяти всех невинно погибших на Волыни". Пост лидера Незалежной он назвал ложью и доказательством "политического, дипломатического и морального поражения президента Дуды".

"Если президент Украины после всего того, что Польша и поляки сделали для Украины и украинцев, не может произнести слово "извините" и вместо этого использует фразы, которые предполагают симметричную вину обеих сторон, то речь идёт о фальсификации истории", — заметил обозреватель.

Он считает недопустимым оправдать формулу, сводящуюся к утверждению "мы квиты и можем дружить". Такой подход является поражением Дуды, уверен Юраш.

"В случае с Волынью Польша, как и почти в любом другом деле, ведёт себя не как серьёзное государство, а как эмоционально нестабильный подросток. С этой точки зрения необходимо либо безоговорочно обожать Украину, ничего от неё не требуя, либо встать на сторону России", — написал в заключение дипломат.