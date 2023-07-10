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Опубликовано 10 июля 2023, 17:15

Правила маркировки видео от иноагентов предложили усложнить

Депутат Фёдоров: В видео иноагентов должны быть звуковые уведомления об их статусе

Видеоматериалы иностранных агентов предложили сопровождать звуковыми уведомлениями об их статусе. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, направивший соответствующее письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения требований соответствующей маркировки для аудиовизуальных (видео-) материалов — размещать на них звуковые указания одновременно с текстовыми", сказано в тексте обращения, копия которого есть в распоряжении RT.

В письме подчёркивается, что по действующим требованиям закона в текстах и видео должны содержаться письменные указания о статусе автора. При этом граждане часто пользуются видеоматериалами только как источником аудиоинформации, совсем не глядя на видеоряд, в связи с чем целесообразно добавлять в них звуковую маркировку статуса иноагента, считает Фёдоров.

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Напомним, 8 июля Минюст исключил из реестра иноагентов "Евразийскую антимонопольную ассоциацию" (ЕАА). Эта организация стала первой в списке иноагентов России, попав в него 27 июня 2013 года.

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Юрий Лысенко
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