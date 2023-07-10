Правила маркировки видео от иноагентов предложили усложнить

Видеоматериалы иностранных агентов предложили сопровождать звуковыми уведомлениями об их статусе. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, направивший соответствующее письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения требований соответствующей маркировки для аудиовизуальных (видео-) материалов — размещать на них звуковые указания одновременно с текстовыми", — сказано в тексте обращения, копия которого есть в распоряжении RT.

В письме подчёркивается, что по действующим требованиям закона в текстах и видео должны содержаться письменные указания о статусе автора. При этом граждане часто пользуются видеоматериалами только как источником аудиоинформации, совсем не глядя на видеоряд, в связи с чем целесообразно добавлять в них звуковую маркировку статуса иноагента, считает Фёдоров.