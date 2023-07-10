Названа дата открытия Кремля для туристов

Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в их пресс-службе.

"С завтрашнего дня, 11 июля, музеи Московского Кремля, включая Оружейную палату, соборы и выставочные залы, снова открыты для посещения! Ждём вас на наших обзорных и тематических экскурсиях", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, для посетителей по-прежнему будут доступны экскурсии по Александровскому саду.