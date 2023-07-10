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10 июля, 14:10

Названа дата открытия Кремля для туристов

Музеи Московского Кремля откроются 11 июля

Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в их пресс-службе.

"С завтрашнего дня, 11 июля, музеи Московского Кремля, включая Оружейную палату, соборы и выставочные залы, снова открыты для посещения! Ждём вас на наших обзорных и тематических экскурсиях", говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, для посетителей по-прежнему будут доступны экскурсии по Александровскому саду.

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Лайф писал, что в Музее истории Кронштадта в честь 165-летнего юбилея местного морского завода открылась выставка "Корабелы Кронштадта". Она рассказывает об истории одного из старейших судоремонтных предприятий нашей страны.

Обложка ©

Pixabay

Матвей Константинов
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