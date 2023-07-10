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10 июля, 14:04

В России ввели ограничения для маркетплейсов

Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон входит в "пятый антимонопольный пакет", касающийся совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Он запрещает монополистическую деятельность владельцам программ, с помощью которых можно проводить сделки между покупателями и продавцами в электронном виде.

Также документ определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам и понятие "сетевой эффект" — эффект в экономике, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара или услуги.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Маркетплейсам могут запретить взимать комиссию с покупателей за возврат товара

Маркетплейсам могут запретить взимать комиссию с покупателей за возврат товара

Ранее Лайф писал, что владелица Wildberries Татьяна Бакальчук призывала отложить госрегулирование маркетплейсов. По её мнению, в настоящее время происходит формирование новой "платформенной" экономики. Бакальчук выступила за саморегулирование, подчеркнув, что её компания готова "утроить свои усилия, чтобы это всё сделать успешным".

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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