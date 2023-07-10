В России ввели ограничения для маркетплейсов
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данный закон входит в "пятый антимонопольный пакет", касающийся совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Он запрещает монополистическую деятельность владельцам программ, с помощью которых можно проводить сделки между покупателями и продавцами в электронном виде.
Также документ определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам и понятие "сетевой эффект" — эффект в экономике, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара или услуги.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Ранее Лайф писал, что владелица Wildberries Татьяна Бакальчук призывала отложить госрегулирование маркетплейсов. По её мнению, в настоящее время происходит формирование новой "платформенной" экономики. Бакальчук выступила за саморегулирование, подчеркнув, что её компания готова "утроить свои усилия, чтобы это всё сделать успешным".
LIFE / Павел Баранов