В России ввели ограничения для маркетплейсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон входит в "пятый антимонопольный пакет", касающийся совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Он запрещает монополистическую деятельность владельцам программ, с помощью которых можно проводить сделки между покупателями и продавцами в электронном виде.

Также документ определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам и понятие "сетевой эффект" — эффект в экономике, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара или услуги.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.