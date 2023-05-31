Владелица Wildberries Бакальчук призвала отложить госрегулирование маркетплейсов
Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук призвала отложить госрегулирование отрасли электронной торговли. В ходе выступления на форуме "Неделя российского ретейла – 2023" она заверила, что компания в самое ближайшее время намерена изменить стратегию внешних коммуникаций и стать более открытой.
"Мы очень хорошо понимаем, что возникают всё чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так", — сказала Бакальчук.
По её мнению, в настоящее время происходит формирование новой экономики, "платформенной, как нам кажется". Как считает Бакальчук, "мы все вместе стараемся сделать так, чтобы она выстраивалась правильно, прозрачно, с понятными принципами". Она выступила за саморегулирование, подчеркнув, что компания готова "утроить свои усилия, чтобы это всё сделать успешным".
Перед этим статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что ведомство не исключает возможность введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов. В частности, он предложил подумать над вопросом выработки регулирования интернет-торговли.
Ранее в Госдуме прошли слушания по ситуации вокруг Wildberries. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова, МВД уже проверяет маркетплейс. Также парламентарий призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева взять проблему на контроль.
Напомним, в начале мая продавцы "ягодок" собирались у офиса маркетплейса с требованием вернуть незаконно списанные деньги за бесплатную рекламу. Так, 40 поставщиков потеряли около двух миллиардов рублей из-за схемы, придуманной айтишником компании: он создал телеграм-бот, позволяющий продвигать товары бесплатно. Однако недавно продавцы снова принялись штурмовать офис, на этот раз — из-за заморозки счетов. Это лишь один из недавних скандалов вокруг Wildberries.
ТАСС / Валентин Егоршин