Владелица Wildberries Бакальчук призвала отложить госрегулирование маркетплейсов

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук призвала отложить госрегулирование отрасли электронной торговли. В ходе выступления на форуме "Неделя российского ретейла – 2023" она заверила, что компания в самое ближайшее время намерена изменить стратегию внешних коммуникаций и стать более открытой.

"Мы очень хорошо понимаем, что возникают всё чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так", — сказала Бакальчук.

По её мнению, в настоящее время происходит формирование новой экономики, "платформенной, как нам кажется". Как считает Бакальчук, "мы все вместе стараемся сделать так, чтобы она выстраивалась правильно, прозрачно, с понятными принципами". Она выступила за саморегулирование, подчеркнув, что компания готова "утроить свои усилия, чтобы это всё сделать успешным".