Колокольцева попросили разобраться со скандалом в Wildberries на миллиарды

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева взять на контроль ситуацию с маркетплейсом Wildberries, продавцы и партнёры которого взбунтовались в связи с блокировкой вывода их денежных средств. Как утверждается в письме к министру, причиной бана стала мошенническая схема, которая принесла компании ущерб.

По словам Чернышова, представители маркетплейса рассказали ему, что внутренняя проверка компании показала использование несертифицированных информационных систем, благодаря которым около 300 продавцов провели рекламную кампанию, не оплачивая её. Также в письме говорится, что во время проверки некоторые партнёры Wildberries не могли вывести средства из личного кабинета, с чем оказались категорически не согласны и потребовали отменить ограничения.