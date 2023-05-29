Колокольцева попросили разобраться со скандалом в Wildberries на миллиарды
Вице-спикер Чернышов попросил главу МВД взять на контроль ситуацию с Wildberries
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева взять на контроль ситуацию с маркетплейсом Wildberries, продавцы и партнёры которого взбунтовались в связи с блокировкой вывода их денежных средств. Как утверждается в письме к министру, причиной бана стала мошенническая схема, которая принесла компании ущерб.
По словам Чернышова, представители маркетплейса рассказали ему, что внутренняя проверка компании показала использование несертифицированных информационных систем, благодаря которым около 300 продавцов провели рекламную кампанию, не оплачивая её. Также в письме говорится, что во время проверки некоторые партнёры Wildberries не могли вывести средства из личного кабинета, с чем оказались категорически не согласны и потребовали отменить ограничения.
"Уважаемый Владимир Александрович, учитывая общественный резонанс вокруг данной проблемы, прошу Вас поставить на контроль ход рассмотрения данного дела и оказать содействие в принятии необходимых мер для защиты прав и законных интересов участников договорных отношений", — говорится в письма депутата, которое цитирует РИА "Новости".
Ранее Чернышов уже сообщал, что Госдума проведёт слушания по ситуации вокруг Wildberries. По его словам, МВД начало проверку маркетплейса. До этого Лайф рассказывал, что в начале мая продавцы собирались у офиса компании и требовали вернуть незаконно списанные деньги за бесплатную рекламу. Сообщалось, что 40 поставщиков потеряли около двух миллиардов рублей. Позже стало известно, что мошенническую схему придумал айтишник площадки. Он уже сознался в махинациях с помощью телеграм-бота. На прошлой неделе продавцы снова пришли и штурмовали офис "ягодок" из-за заморозки счетов и даже требовали деньги с хозяйки Wildberries Татьяны Бакальчук.
ТАСС / Александр Щербак