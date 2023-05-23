Разъярённые продавцы Wildberries под крики "Бакальчук!" снова штурмуют офис маркетплейса
Продавцы Wildberries снова собрались у офиса площадки и требуют вернуть деньги
Разъярённые продавцы Wildberries снова штурмуют офис маркетплейса в московском районе Хамовники. Как пишет SHOT, они возмущены заморозкой счетов из-за ситуации с незаконно списанными средствами за рекламу. Стихийный митинг проходит под скандирование фамилии владелицы площадки Татьяны Бакальчук.
Продавцы Wildberries собрались у офиса маркетплейса. Видео © SHOT
"Бакальчук! Верните наши деньги!" — кричат продавцы.
Они рассказали телеграм-каналу, что не могут вести бизнес, приостановленный до 10 июня из-за проверок. В самих же "ягодках" продолжают утверждать, что продавцы якобы нанесли им значительный ущерб. Тем временем полиция проверяет их деятельность, а баланс 40% продавцов на этот период заморожен.
Напомним, 11 мая продавцы уже собирались у офиса Wildberries, требуя вернуть незаконно списанные деньги за бесплатную рекламу. Всего 40 поставщиков потеряли около двух миллиардов рублей. Как выяснилось позже, злополучная схема была придумана айтишником площадки, который уже сознался в махинациях: он создал телеграм-бот, помогающий продавцам обходить правила сервиса и бесплатно продвигать свои товары.