Разъярённые продавцы Wildberries под крики "Бакальчук!" снова штурмуют офис маркетплейса

Разъярённые продавцы Wildberries снова штурмуют офис маркетплейса в московском районе Хамовники. Как пишет SHOT, они возмущены заморозкой счетов из-за ситуации с незаконно списанными средствами за рекламу. Стихийный митинг проходит под скандирование фамилии владелицы площадки Татьяны Бакальчук.

Продавцы Wildberries собрались у офиса маркетплейса. Видео © SHOT

"Бакальчук! Верните наши деньги!" — кричат продавцы.

Они рассказали телеграм-каналу, что не могут вести бизнес, приостановленный до 10 июня из-за проверок. В самих же "ягодках" продолжают утверждать, что продавцы якобы нанесли им значительный ущерб. Тем временем полиция проверяет их деятельность, а баланс 40% продавцов на этот период заморожен.