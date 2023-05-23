Госдума вмешается в ситуацию с бунтами против миллиардерши — хозяйки Wildberries

Госдума проведёт слушания по ситуации вокруг Wildberries, сейчас МВД проводит проверку маркетплейса. Об этом рассказал РИА "Новости" отправивший министерству запрос вице-спикер ГД РФ от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя очередные споры между продавцами площадки и владельцами.

"У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберём всю информацию. По итогу получения всех ответов проведём большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников — тех, кто доволен, тех, кто недоволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", — уточнил он.