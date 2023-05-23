Госдума вмешается в ситуацию с бунтами против миллиардерши — хозяйки Wildberries
Депутат Чернышов анонсировал слушания в Госдуме по делу Wildberries
Татьяна Бокальчук. Фото © ТАСС
Госдума проведёт слушания по ситуации вокруг Wildberries, сейчас МВД проводит проверку маркетплейса. Об этом рассказал РИА "Новости" отправивший министерству запрос вице-спикер ГД РФ от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя очередные споры между продавцами площадки и владельцами.
"У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберём всю информацию. По итогу получения всех ответов проведём большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников — тех, кто доволен, тех, кто недоволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", — уточнил он.
Напомним, 11 мая продавцы маркетплейса собирались у офиса Wildberries, требуя вернуть незаконно списанные деньги за бесплатную рекламу. Всего 40 поставщиков потеряли около двух миллиардов рублей. Как выяснилось позже, злополучная схема была придумана айтишником площадки, который уже сознался в махинациях: он создал телеграм-бот, помогающий продавцам обходить правила сервиса и бесплатно продвигать свои товары. Сегодня, 23 мая, продавцы снова штурмовали офис Wildberries из-за заморозки своих счетов и требовали деньги с хозяйки маркетплейса — Татьяны Бакальчук.