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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 20:09
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Госдума вмешается в ситуацию с бунтами против миллиардерши — хозяйки Wildberries

Депутат Чернышов анонсировал слушания в Госдуме по делу Wildberries

Татьяна Бокальчук. Фото © ТАСС

Татьяна Бокальчук. Фото © ТАСС

Госдума проведёт слушания по ситуации вокруг Wildberries, сейчас МВД проводит проверку маркетплейса. Об этом рассказал РИА "Новости" отправивший министерству запрос вице-спикер ГД РФ от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя очередные споры между продавцами площадки и владельцами.

"У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберём всю информацию. По итогу получения всех ответов проведём большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников — тех, кто доволен, тех, кто недоволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", уточнил он.

Владельцы сочинских ПВЗ Wildberries раскрыли схему воровства товаров перевозчиками
Владельцы сочинских ПВЗ Wildberries раскрыли схему воровства товаров перевозчиками

Напомним, 11 мая продавцы маркетплейса собирались у офиса Wildberries, требуя вернуть незаконно списанные деньги за бесплатную рекламу. Всего 40 поставщиков потеряли около двух миллиардов рублей. Как выяснилось позже, злополучная схема была придумана айтишником площадки, который уже сознался в махинациях: он создал телеграм-бот, помогающий продавцам обходить правила сервиса и бесплатно продвигать свои товары. Сегодня, 23 мая, продавцы снова штурмовали офис Wildberries из-за заморозки своих счетов и требовали деньги с хозяйки маркетплейса — Татьяны Бакальчук.

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Татьяна Миссуми
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