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29 мая, 18:35

Wildberries на фоне участившихся скандалов предложили национализировать

Предприниматель Ковалёв предложил национализировать Wildberries

Если Wildberries продолжит вести такую политику, которую ведёт в отношении продавцов, то его необходимо будет национализировать, считает председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв. Как пишет Mash, он выступил инициатором встречи депутатов Госдумы и бизнесменов, на которой также счёл странным отсутствие в РФ закона о маркетплейсах.

Андрей Ковалёв предлагает национализировать Wildberries. Видео © Mash

"Создан громадный, колоссальный монополист на рынке, который ведёт себя бесцеремонно, грубо и нагло. Я не исключаю, что через какое-то время, если он не придёт в чувства, [должна последовать] национализация для того, чтобы навести там порядок", сказал он.

В ответ на возмущение Ковалёва депутат Дмитрий Гусев заявил, что Госдума уже разрабатывает соответствующий закон о цифровых платформах. По словам парламентария, он поможет защитить малый и средний бизнес от таких монополистов.

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Ранее в Госдуме прошли слушания по ситуации вокруг Wildberries. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова, МВД уже проверяет маркетплейс. Также парламентарий призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева взять проблему на контроль.

Напомним, в начале мая продавцы "ягодок" собирались у офиса маркетплейса с требованием вернуть незаконно списанные деньги за бесплатную рекламу. Так, 40 поставщиков потеряли около двух миллиардов рублей из-за схемы, придуманной айтишником компании: он создал телеграм-бот, позволяющий продвигать товары бесплатно. Однако недавно продавцы снова принялись штурмовать офис, на этот раз — из-за заморозки счетов.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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