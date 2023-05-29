Wildberries на фоне участившихся скандалов предложили национализировать

Если Wildberries продолжит вести такую политику, которую ведёт в отношении продавцов, то его необходимо будет национализировать, считает председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв. Как пишет Mash, он выступил инициатором встречи депутатов Госдумы и бизнесменов, на которой также счёл странным отсутствие в РФ закона о маркетплейсах.

Андрей Ковалёв предлагает национализировать Wildberries. Видео © Mash

"Создан громадный, колоссальный монополист на рынке, который ведёт себя бесцеремонно, грубо и нагло. Я не исключаю, что через какое-то время, если он не придёт в чувства, [должна последовать] национализация для того, чтобы навести там порядок", — сказал он.