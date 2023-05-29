Wildberries на фоне участившихся скандалов предложили национализировать
Предприниматель Ковалёв предложил национализировать Wildberries
Если Wildberries продолжит вести такую политику, которую ведёт в отношении продавцов, то его необходимо будет национализировать, считает председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв. Как пишет Mash, он выступил инициатором встречи депутатов Госдумы и бизнесменов, на которой также счёл странным отсутствие в РФ закона о маркетплейсах.
Андрей Ковалёв предлагает национализировать Wildberries. Видео © Mash
"Создан громадный, колоссальный монополист на рынке, который ведёт себя бесцеремонно, грубо и нагло. Я не исключаю, что через какое-то время, если он не придёт в чувства, [должна последовать] национализация для того, чтобы навести там порядок", — сказал он.
В ответ на возмущение Ковалёва депутат Дмитрий Гусев заявил, что Госдума уже разрабатывает соответствующий закон о цифровых платформах. По словам парламентария, он поможет защитить малый и средний бизнес от таких монополистов.
Ранее в Госдуме прошли слушания по ситуации вокруг Wildberries. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова, МВД уже проверяет маркетплейс. Также парламентарий призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева взять проблему на контроль.
Напомним, в начале мая продавцы "ягодок" собирались у офиса маркетплейса с требованием вернуть незаконно списанные деньги за бесплатную рекламу. Так, 40 поставщиков потеряли около двух миллиардов рублей из-за схемы, придуманной айтишником компании: он создал телеграм-бот, позволяющий продвигать товары бесплатно. Однако недавно продавцы снова принялись штурмовать офис, на этот раз — из-за заморозки счетов.
ТАСС / Александр Щербак