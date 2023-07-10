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10 июля, 15:21

В Госдуме оценили идею Минтруда об удвоении МРОТ к 2030 году

Депутат Бессараб: Увеличение МРОТ в России вдвое вполне осуществимо

Увеличение вдвое МРОТ в России к 2030 году объективно осуществимо. Так инициативу Минтруда прокомментировала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"По решению президента МРОТ неоднократно повышался в течение 2021, 2022 годов. К 2024 году МРОТ увеличится на 18,5%", напомнила она в беседе с RT.

Исходя из этого, депутат заявила, что МРОТ действительно может вырасти в два раза к 2030 году. Бессараб отметила, что повысить первый тарифный разряд или базовую тарифную ставку невозможно, не внеся основательных изменений в российскую систему оплаты труда. А это, в свою очередь, станет причиной для значительных изменений в экономике страны, одним из которых будет заметный рост покупательского спроса.

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Ранее в понедельник стало известно, что Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Такое изменение позволит опередить инфляцию и нарастить темп увеличения прожиточного минимума.

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LIFE / Эмин Калантаров

Юрий Лысенко
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