В Госдуме оценили идею Минтруда об удвоении МРОТ к 2030 году

Увеличение вдвое МРОТ в России к 2030 году объективно осуществимо. Так инициативу Минтруда прокомментировала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"По решению президента МРОТ неоднократно повышался в течение 2021, 2022 годов. К 2024 году МРОТ увеличится на 18,5%", — напомнила она в беседе с RT.

Исходя из этого, депутат заявила, что МРОТ действительно может вырасти в два раза к 2030 году. Бессараб отметила, что повысить первый тарифный разряд или базовую тарифную ставку невозможно, не внеся основательных изменений в российскую систему оплаты труда. А это, в свою очередь, станет причиной для значительных изменений в экономике страны, одним из которых будет заметный рост покупательского спроса.