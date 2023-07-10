Применение ядерного оружия со стороны России — это крайняя, исключительная мера. А сейчас причин к таким решительным действиям, последствия которых будут необратимыми, на самом деле нет, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" философ Александр Дугин.

"Мы встали на путь победы, на путь возрождения России, внутреннего преображения, освобождения Украины и фактически строительства империи. Если мы сейчас нажмём на эту [красную] кнопку, мы не сможем насладиться нашей победой", — сказал Дугин, отвечая на популярный вопрос, почему Москва не хочет "решить вопрос тактическим ядерным ударом".

Философ полагает, что воскликнуть "Вот вам за всё!" легко, но "это будет иметь смысл, только если войска НАТО будут подходить к Курску, Воронежу или Белгород будет в осаде". В этом случае "последней опцией будет уничтожение человечества".

"И я совершенно серьёзно полагаю, что на эту кнопку в какой-то критической ситуации наше руководство нажмёт, оно об этом много раз говорило. Но те люди, которые призывают это сделать сейчас, не могут считаться не только философами, но даже интеллектуалами. Потому что сейчас мы далеко не исчерпали все остальные ресурсы", — продолжил политолог.

Дугин пояснил, что мы хотим сохранить мирный уклад так, чтобы какие-то части, сегменты нашего общества и нашего государства данный конфликт на деле "не заметили". При этом Россия ещё не провела полную мобилизацию промышленности, экономики или государства. Тем временем наши герои на фронте сорвали контрнаступление под вильнюсский саммит НАТО.