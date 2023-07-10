Музей-заповедник "Гатчина" предложил посетителям выбрать имена четырём лебедям

В музее-заповеднике "Гатчина" в Ленинградской области пополнение — две пары лебедей, привезённые в регион из подмосковного Чехова. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", в дороге птицы провели семь часов, после чего ещё неделю пробыли на карантине.

Лебеди заселяются в музей-заповедник "Гатчина". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Судя по кадрам, первая пара вышла на воду быстро, а вторая проявила некоторую осторожность. Подчёркивается, что в "Гатчине" лебеди будут жить круглый год, так как не боятся низких температур. Главное, чтоб их досыта кормили и только специальным кормом, овсянкой или просом.

Кроме того, у птиц пока что нет имён, в связи с чем музей-заповедник открыл голосование, по результатам которого лебеди ими обзаведутся. Среди вариантов Макар и Фрося, Амур и Психея, Филемон и Бавкида, Тристан и Изольда и другие.