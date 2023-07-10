Вышел трейлер фильма "Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли

В Сети появился первый трейлер исторического фильма "Наполеон" британского кинорежиссёра Ридли Скотта, в главной роли которого снялся звезда "Джокера" и обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Хоакин Феникс.

Историческая драма о французском полководце и правителе выйдет в ограниченный прокат 22 ноября 2023 года. Зрители смогут увидеть историю о том, как обычный офицер из Франции пришёл к власти и стал одним из самых влиятельных людей своего времени. Часть сюжета будет посвящена взаимоотношениям главного героя с императрицей Жозефиной, роль которой исполнила Ванесса Кирби.