В Брянской области один человек ранен в результате обстрела ВСУ
Губернатор Богомаз сообщил об одном раненном при обстреле ВСУ села Подывотье
Вооружённые силы Украины обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. В результате пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Ранение лёгкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён жилой дом и хозяйственная постройка", — написал он в телеграм-канале.
Оценку ущерба проведут после того, как экстренные службы завершат работу на месте ЧП.
Кроме того, сегодня, 10 июля, ВСУ совершили массированную атаку на сёла в Курской области: утром под ударом оказались машинный двор сельхозкомплекса и несколько районов.
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