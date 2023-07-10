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10 июля, 14:44

В Брянской области один человек ранен в результате обстрела ВСУ

Губернатор Богомаз сообщил об одном раненном при обстреле ВСУ села Подывотье

Вооружённые силы Украины обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. В результате пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Ранение лёгкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён жилой дом и хозяйственная постройка", — написал он в телеграм-канале.

Оценку ущерба проведут после того, как экстренные службы завершат работу на месте ЧП.

В курском посёлке Тёткино насчитали восемь прилётов со стороны Украины

В курском посёлке Тёткино насчитали восемь прилётов со стороны Украины

Кроме того, сегодня, 10 июля, ВСУ совершили массированную атаку на сёла в Курской области: утром под ударом оказались машинный двор сельхозкомплекса и несколько районов.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Александра Вишнякова
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