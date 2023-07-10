В Брянской области один человек ранен в результате обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. В результате пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Ранение лёгкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён жилой дом и хозяйственная постройка", — написал он в телеграм-канале.

Оценку ущерба проведут после того, как экстренные службы завершат работу на месте ЧП.