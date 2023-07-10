Госдума увеличит количество пленарных заседаний
Госдума в июле увеличит число пленарных заседаний с трёх до четырёх в неделю
Государственная дума России в ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Государственная дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх", — говорится в сообщении.
Уточняется, что это решение принял Совет Госдумы по предложению спикера Вячеслава Володина. Последнее заседание текущей сессии состоится 26 июля, после него депутаты будут работать в своих избирательных округах до 7 августа. Комиссия по регламенту подготовит необходимые для изменений постановления, и Госдума рассмотрит их на пленарном заседании 11 июля.
Володин отметил, что нужно до конца сессии рассмотреть несколько законопроектов, в том числе об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма; о запрете смены пола; о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильём.
Напомним, 8 июля в День семьи, любви и верности Володин сообщил, что в июле Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола. Спикер нижней палаты парламента пояснил, что западные власти хотят навязать чуждые нашей стране псевдоценности и разрушить идентичность русского народа, и подчеркнул, что все их планы обречены на провал.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ