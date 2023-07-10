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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 18:03

Госдума увеличит количество пленарных заседаний

Госдума в июле увеличит число пленарных заседаний с трёх до четырёх в неделю

Государственная дума России в ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Государственная дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это решение принял Совет Госдумы по предложению спикера Вячеслава Володина. Последнее заседание текущей сессии состоится 26 июля, после него депутаты будут работать в своих избирательных округах до 7 августа. Комиссия по регламенту подготовит необходимые для изменений постановления, и Госдума рассмотрит их на пленарном заседании 11 июля.

Володин отметил, что нужно до конца сессии рассмотреть несколько законопроектов, в том числе об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма; о запрете смены пола; о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильём.

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Напомним, 8 июля в День семьи, любви и верности Володин сообщил, что в июле Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола. Спикер нижней палаты парламента пояснил, что западные власти хотят навязать чуждые нашей стране псевдоценности и разрушить идентичность русского народа, и подчеркнул, что все их планы обречены на провал.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Никита Никонов
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