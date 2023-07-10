Хинштейн поддержал антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

Пятый антимонопольный пакет, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, направлен не против ИТ-платформ, а на защиту продавцов и потребителей. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Сейчас, когда маркетплейсы имеют большие возможности влияния на поставщиков, покупателей и цены, важно не допустить ограничения свободной конкуренции и прав потребителей. Теперь агрегаторы и маркетплейсы прямо указаны в Законе о защите конкуренции, и в случае злоупотреблений с их стороны ФАС России может оперативно принять меры", — объяснил Хинштейн.

Депутат уточнил, что ФАС неоднократно сталкивался с антиконкурентным поведением со стороны бигтеха. Например, американская Apple навязывала разработчикам использование в приложениях собственной платёжной системы. Голландский сервис бронирования Booking выстраивал политику, когда гостиницы не могли установить в других каналах продаж цену ниже, чем на Booking.com. Отсутствие специального регулирования замедляло пресечение таких злоупотреблений. Пятый антимонопольный пакет будет пресекать всякого рода злоупотребления среди ИТ-гигантов и способствовать развитию здоровой конкуренции на российском рынке технологий.

Нововведения не помешают работе цифровых платформ, добавил собеседник Лайф. Однако, в случае доминации со стороны последних, введут запрет на дискриминацию предпринимателей, клиентов и необоснованно завышенную цену на оказываемые услуги.