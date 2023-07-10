В слепой зоне, без улик: Убийство командира подлодки с "Калибрами" в Краснодаре было тщательно спланировано

Убийство замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе командира подлодки "Краснодар" и капитана второго ранга Станислава Ржицкого было тщательно спланировано. Как стало известно телеграм-каналу SHOT от источника в правоохранительных органах, киллер знал маршрут его передвижения.

Поимку злоумышленника осложняет то, что полиции не удалось найти ни одной камеры наблюдения, которая зафиксировала бы момент преступления. По сведениям Kub Mash, на месте убийства Ржицкого были найдены его наушники и смарт-часы. Поэтому речь об ограблении не идёт. На его теле обнаружили четыре раны: две девятимиллиметровые пули изъяли из грудной клетки со спины, две прошли навылет через руку и бок.

В городе объявлен план "Перехват", сотрудники продолжают отсматривать камеры. Пока что улик у следствия крайне мало. Допрошены лишь сотрудники спорткомплекса "Олимп", однако никто из них ничего не видел.