Регион

Уведомления отключены

10 июля, 18:39

В Испании ликвидировали банду нежных угонщиков под руководством "русской мафии"

El Mundo: В Испании арестовали автоугонщиков из возглавляемой россиянами ОПГ

<p>Один из участников преступной группировки. Обложка © <a href="https://www.elmundo.es/madrid/2023/07/10/64aaff4ee9cf4a1b778b45b4.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">El Mundo</a></p>

Один из участников преступной группировки. Обложка © El Mundo

В Испании пресекли деятельность преступной группировки, в которую входили трое россиян, испанец и румын, сообщает местное издание El Mundo. Члены ОПГ специализировались на краже и перепродаже автомобилей.

Из публикации следует, что автоугонщики под руководством "русской мафии" отличались высоким уровнем профессионализма и владели новыми технологиями, что позволяло похищать автомобили без применения насилия. Члены группировки перехватывали сигналы с помощью электронных устройств и могли копировать работу ключей для открытия и закрытия автомобилей.

Угнанные в Мадриде машины были обнаружены в городе Ужпаляй (Узбаляй) в 14 километрах от Калининградской области. В ходе операции изъяли 13 автомобилей, 100 ключей, а также станок для установки номеров.

В Польше заявили о задержании украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Польше заявили о задержании украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Ранее Лайф сообщал, что по делу о киберпреступлении в Москве был заочно арестован сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин. Россиянина задержали в Казахстане 22 июня, но по запросу США, которые требуют его экстрадиции.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Испания
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров