В Испании ликвидировали банду нежных угонщиков под руководством "русской мафии"

В Испании пресекли деятельность преступной группировки, в которую входили трое россиян, испанец и румын, сообщает местное издание El Mundo. Члены ОПГ специализировались на краже и перепродаже автомобилей.

Из публикации следует, что автоугонщики под руководством "русской мафии" отличались высоким уровнем профессионализма и владели новыми технологиями, что позволяло похищать автомобили без применения насилия. Члены группировки перехватывали сигналы с помощью электронных устройств и могли копировать работу ключей для открытия и закрытия автомобилей.

Угнанные в Мадриде машины были обнаружены в городе Ужпаляй (Узбаляй) в 14 километрах от Калининградской области. В ходе операции изъяли 13 автомобилей, 100 ключей, а также станок для установки номеров.