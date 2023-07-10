Кулеба призвал Германию не повторять "ошибку Меркель"
ARD: Кулеба призвал ФРГ не повторять "ошибку Меркель" и принять Украину в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / EPA / JALAL MORCHIDI
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германии не стоит мешать вступлению Киева в НАТО, повторяя ошибку предыдущего федерального канцлера Ангелы Меркель. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ARD.
По словам Кулебы, в 2008 году, когда Меркель и Николя Саркози, на тот момент бывший президентом Франции, воспрепятствовали принятию Украины в НАТО, другие государства альянса не проявили достаточно смелости для такого "исторического решения". Он полагает, что именно из-за этого "Россия начала агрессивнее себя вести". Также министр указал, что большинство стран – членов НАТО уже поддержали вступление Украины в блок.
Ранее стало известно, что ФРГ не поддержит формулировку о приглашении Киева в НАТО по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. При этом немецкое руководство готово обсудить компромиссные формулировки, например о вступлении Украины в альянс в будущем. Позицию Берлина разделяет и Вашингтон.