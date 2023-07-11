Польскую армию уличили в отказе идти на Украину из-за страха перед ракетами РФ

Польша не зайдёт на украинские территории из-за страха попасть под русские ракеты. Об этом заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Эксперт отметил, что Киев отложил "генеральную фазу контрнаступления", так как ожидает от Запада кассетных снарядов. Также появилась информация, что, возможно, в середине августа на Украину зайдёт польская армия. Но, по мнению политолога, на самом деле Варшава не пойдёт на этот шаг.

"Они рассказывают, кричат, танцуют, в бубны бьют, и всё. А боятся зайти. Они же прекрасно понимают, что их заход — это моментально наши "Герани" просто "расцветут" у них на головах. Для того чтобы зайти, необходимо, чтобы у Польши была мощная система ПРО. А какая у них система ПРО? Так что это всё просто больше сотрясание воздуха и работа для медиапространства. Но никакого отношения к реальности это не имеет", — сказал Кот в интервью телеканалу "Царьград".

Также политолог отметил, что кассетные снаряды вряд ли как-то изменят ход СВО, так как пока ни "Байрактары", ни "Леопарды" не пережили ударов российских ракет. Кроме того, Кот напомнил о приближающемся саммите НАТО, на котором, как отметил эксперт, ничего особо значимого не произойдёт. НАТО не сделает Украину членом альянса, так как это обременение для самого блока, подытожил он.