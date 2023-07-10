"Зениту" предложили продать Клаудиньо за 15 млн евро

Бразильский "Фламенго" сделал первое предложение "Зениту" о трансфере полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщило издание O Globo.

По данным СМИ, петербуржцам предложено 15 миллионов евро плюс бонусы, зависящие от количества игр, которые проведёт футболист, а также от завоёванных трофеев.

Клаудиньо стал игроком "Зенита" в 2021 году, перейдя из "Ред Булл Брагантино". В минувшем сезоне он отыграл в 24 матчах, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач.