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10 июля, 20:38

"Зениту" предложили продать Клаудиньо за 15 млн евро

O Globo: "Фламенго" предложил "Зениту" 15 млн евро за трансфер Клаудиньо

Бразильский "Фламенго" сделал первое предложение "Зениту" о трансфере полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщило издание O Globo.

По данным СМИ, петербуржцам предложено 15 миллионов евро плюс бонусы, зависящие от количества игр, которые проведёт футболист, а также от завоёванных трофеев.

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Клаудиньо стал игроком "Зенита" в 2021 году, перейдя из "Ред Булл Брагантино". В минувшем сезоне он отыграл в 24 матчах, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Клаудиньо получил травму в матче предсезонного международного турнира, когда "Зенит" в Санкт-Петербурге встречался с турецким "Фенербахче". Главный тренер российского клуба Сергей Семак выражал надежду, что серьёзного повреждения игрок не получил.

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t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Артур Лапсаков
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