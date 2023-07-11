Девушкам раскрыли секреты, как эффективно ухаживать за ногтями дома
Бьюти-эксперт Василишина назвала пять эффективных методов ухода за ногтями дома
Сейчас девушки почти не пользуются обычным лаком для ногтей, делая выбор в пользу стойких гель-лаков, которые держатся на ногтях несколько недель. Однако у них есть и значительные минусы, например, они портят ногтевые пластины. Об этом рассказала бьюти-эксперт и основательница бренда натуральной косметики Юлия Василишина.
"Ногтевая пластина становится более хрупкой и ломкой из-за постоянного применения химических составов, используемых для нанесения и удаления гель-лака. Это может привести к расслаиванию ногтей, отслойкам и даже крошению. Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться вследствие регулярного маникюра с нанесением гель-лака, — потеря естественного блеска и здорового вида ногтей", — рассказала эксперт в беседе с gazetametro.ru.
Василишина советует делать регулярные перерывы от носки гель-лака, чтобы избежать проблем с ногтями. Также бьюти-эксперт перечислила пять эффективных методов домашнего ухода за ногтевыми пластинами:
- использовать восстанавливающие бальзамы и масла для ногтей;
- наносить на ногти укрепляющие и регенерирующие лаки;
- придать ногтям аккуратную форму, чтобы избежать ломкости;
- надевать перчатки при контакте с бытовыми средствами для уборки;
- употреблять в пищу белок, витамины A, C, E и кальций.
Ранее дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова рассказала, что ногти могут пожелтеть из-за проблем со здоровьем, в том числе из-за патологии ЖКТ, кожных заболеваний и курения. Эксперт отметила, что в ходе исследования в первую очередь врачи исключают онихомикоз.
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