Девушкам раскрыли секреты, как эффективно ухаживать за ногтями дома

Сейчас девушки почти не пользуются обычным лаком для ногтей, делая выбор в пользу стойких гель-лаков, которые держатся на ногтях несколько недель. Однако у них есть и значительные минусы, например, они портят ногтевые пластины. Об этом рассказала бьюти-эксперт и основательница бренда натуральной косметики Юлия Василишина.

"Ногтевая пластина становится более хрупкой и ломкой из-за постоянного применения химических составов, используемых для нанесения и удаления гель-лака. Это может привести к расслаиванию ногтей, отслойкам и даже крошению. Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться вследствие регулярного маникюра с нанесением гель-лака, — потеря естественного блеска и здорового вида ногтей", — рассказала эксперт в беседе с gazetametro.ru.

Василишина советует делать регулярные перерывы от носки гель-лака, чтобы избежать проблем с ногтями. Также бьюти-эксперт перечислила пять эффективных методов домашнего ухода за ногтевыми пластинами: использовать восстанавливающие бальзамы и масла для ногтей;

наносить на ногти укрепляющие и регенерирующие лаки;

придать ногтям аккуратную форму, чтобы избежать ломкости;

надевать перчатки при контакте с бытовыми средствами для уборки;

употреблять в пищу белок, витамины A, C, E и кальций.