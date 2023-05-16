6 дизайнов ногтей, которые летом-2023 выдадут в вас женщину без вкуса
Везде есть свои тренды, которые со временем превращаются в стыдливые воспоминания. И если босоножки из прошлогодней коллекции вы себе надеть не позволите, так почему ходите с устаревшим дизайном ногтей?
Дизайн ногтей 2023, который точно не стоит делать летом. Обложка © Freepik
Антитренды в маникюре пополняются каждый сезон, что логично — какой-то рисунок уместен только в летнее время, другой подходит исключительно под Новый год. Если не хотите производить впечатление дамочки с отсутствием вкуса, то постарайтесь предстоящим летом-2023 не выбирать уже выбывший из моды дизайн. А именно.
Классический френч
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Казалось бы, классика не стареет, как любимый многими френч оказался среди антитрендов? Именно из-за того, что такой дизайн делали ещё 10 лет назад, особых изменений он не претерпел. Так смысл жить прошлым и из раза в раз делать то, что вы сами привыкли видеть и, скорее всего, уже даже не замечаете. Летом-2023 попробуйте хотя бы для разнообразия сделать цветной френч, если сложно отказаться от него вообще.
Маникюр со стразами
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Привет, гламур 2000-х! Такие ногти, чтобы со стразиками, да побольше розового, были популярны как раз в то время. И в этом нет ничего плохого, отличительная черта определённого периода в моде. Но сегодня, спустя 20 лет, не стоит показывать всем свой настоящий возраст. Ведь такой дизайн ногтей в 2023, как и неправильно подобранная причёска, очень состарит…
Золотой маникюр
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Если любите выглядеть роскошно, необязательно носить золото на ногтях. Этот дизайн ногтей в 2023, да ещё и летом, скорее вызовет усмешку, чем восхищение. Опять же, потому что давно уже придумали маникюр, который как раз выглядит дорого не из-за оттенка драгоценного металла.
Вензеля на ногтях
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nailsartclips
Вензеля на ногтях встречаются уже достаточно редко, но это не значит, что дамы не делают себе этот дизайн ногтей в 2023 совсем. Если несколько витков декора в маникюре допускается, то такое количество — уже явный перебор. Даже молодая девушка с подобными ногтями будет ассоциироваться как женщина средних лет, если не бабушка. Летом-2023 такой дизайн однозначно попадает в антитренды.
Анималистичные принты в дизайне ногтей 2023
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nogtia1
Если в одежде или аксессуарах анималистичные принты ещё худо-бедно попадают в тренды, то вот носить шкурки животных на ногтях в предстоящем сезоне лето-2023 станет совсем немодным. Если хотите выделиться из толпы и показать, насколько вы дерзкая, выберете лучше иной дизайн ногтей.
Акцент на одном ногте
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oli_nails__
Как усложнить внешне маникюр в одно простое движение и при этом не тратить много времени, придумывая что-то стильное и красивое? Выделить акцентом один ноготь, сделав его другим оттенком или рисунком, чем остальные четыре на руке. Вот только модными экспертами такой дизайн ногтей в 2023 было решено занести в безнадёжно устаревшие.
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