6 дизайнов ногтей, которые летом-2023 выдадут в вас женщину без вкуса

Антитренды в маникюре пополняются каждый сезон, что логично — какой-то рисунок уместен только в летнее время, другой подходит исключительно под Новый год. Если не хотите производить впечатление дамочки с отсутствием вкуса, то постарайтесь предстоящим летом-2023 не выбирать уже выбывший из моды дизайн. А именно.

Классический френч

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Казалось бы, классика не стареет, как любимый многими френч оказался среди антитрендов? Именно из-за того, что такой дизайн делали ещё 10 лет назад, особых изменений он не претерпел. Так смысл жить прошлым и из раза в раз делать то, что вы сами привыкли видеть и, скорее всего, уже даже не замечаете. Летом-2023 попробуйте хотя бы для разнообразия сделать цветной френч, если сложно отказаться от него вообще.

Маникюр со стразами

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Привет, гламур 2000-х! Такие ногти, чтобы со стразиками, да побольше розового, были популярны как раз в то время. И в этом нет ничего плохого, отличительная черта определённого периода в моде. Но сегодня, спустя 20 лет, не стоит показывать всем свой настоящий возраст. Ведь такой дизайн ногтей в 2023, как и неправильно подобранная причёска, очень состарит…

Золотой маникюр

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Если любите выглядеть роскошно, необязательно носить золото на ногтях. Этот дизайн ногтей в 2023, да ещё и летом, скорее вызовет усмешку, чем восхищение. Опять же, потому что давно уже придумали маникюр, который как раз выглядит дорого не из-за оттенка драгоценного металла.

Вензеля на ногтях

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nailsartclips

Вензеля на ногтях встречаются уже достаточно редко, но это не значит, что дамы не делают себе этот дизайн ногтей в 2023 совсем. Если несколько витков декора в маникюре допускается, то такое количество — уже явный перебор. Даже молодая девушка с подобными ногтями будет ассоциироваться как женщина средних лет, если не бабушка. Летом-2023 такой дизайн однозначно попадает в антитренды.

Анималистичные принты в дизайне ногтей 2023

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nogtia1

Если в одежде или аксессуарах анималистичные принты ещё худо-бедно попадают в тренды, то вот носить шкурки животных на ногтях в предстоящем сезоне лето-2023 станет совсем немодным. Если хотите выделиться из толпы и показать, насколько вы дерзкая, выберете лучше иной дизайн ногтей.

Акцент на одном ногте

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oli_nails__